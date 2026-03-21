El derbi Real Madrid-Atlético, en 11 números

2 goles en 4 duelos ha sumado Kylian Mbappé frente al Atlético de Madrid.

3 partidos, con 2 derrotas y 1 empate, es el balance de los derbis disputados por Lunin con el Real Madrid contra el Atlético de Madrid.

4 goles en 6 partidos ha marcado Julián Álvarez al Real Madrid desde su fichaje por el Atlético, dos en dos visitas al Bernabéu.

7 goles ha anotado Vinicius en los últimos 9 duelos entre LaLiga y la Liga de Campeones.

10 años y 12 partidos acumula el Atlético de Madrid sin ganar en terreno madridista, desde el 0-1 del 27 de febrero de 2016 con un gol de Antoine Griezmann.

11 goles en 2026 ha logrado Alexander Sorloth.

12 goles ha encajado el Atlético en cuatro de sus últimas cinco salidas entre todas las competiciones: 3-0 con el Barcelona, 3-2 con el Tottenham, 3-3 con el Brujas y 3-0 con el Rayo Vallecano.

17 puntos de 39 posibles ha logrado el Atlético en esta Liga como visitante, con cuatro triunfos, cinco empates y cuatro derrotas, con la misma cantidad de goles a favor y en contra: 13. Uno de media por encuentro cuando juega fuera de casa.

36 puntos de 42 posibles ha sumado el Real Madrid como local en este curso liguero, con 12 victorias y dos derrotas, por 0-2 con el Celta y por 0-1 con el Getafe. En el Bernabéu ha marcado 33 goles por solo 10 en contra.

37 partidos de LaLiga EA Sports con el Real Madrid ha disputado Andriy Lunin, con 33 goles en contra. Terminó 17 de ellos imbatido.