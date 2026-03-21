Iñigo Pérez: "Ganar no es un milagro, ganar es el objetivo del fruto del equipo"

El Rayo Vallecano visita este domingo a las 14.00 horas (13.00 horas GMT) al FC Barcelona en el Spotify Camp Nou para disputar la 29ª jornada de LaLiga.

Los de Hansi Flick llegan al partido primeros en la clasificación y certificar el pase a cuarto de final tras ganar con contundencia al Newcastle por 7 a 2. Mientras tanto, los de Iñigo Pérez, decimoterceros con 32 puntos vienen de perder ante el Samsunspor por 0-1, aunque certificaron su pase a cuartos de final de la Liga Conferencia.

El técnico del Rayo dio a conocer las claves para intentar sumar los tres puntos ante el conjunto azulgrana: "Mañana tenemos que rozar la perfección y esperar que ellos no estén acertados, además nos tenemos que quitar de la cabeza la idea de que no hay nada que perder".

La última vez que estos dos equipos se enfrentaron fue en la primera ronda de la competición liguera en agosto donde hubo reparto de puntos en Vallecas (1-1), por lo que para el técnico el grado de dificultad y la preparación debe ser "la misma" y conservar "la esencia".

Durante su intervención, hizo alusión al apretado calendario que están sufriendo los jugadores ya que vienen de jugar el jueves por la noche mientras que el Barça lo hizo un día antes.

"No son las mejores condiciones para jugar, pero los futbolistas demuestran que están preparados. Aquí, o te revelas o aceptas, entonces solo queda aceptar", señaló Iñigo Pérez.

Además comentó la motivación con la que el equipo ha entrenado hoy, un entrenamiento "diferente", pero recalcó la parte "emocional" con la que cuentan los jugadores y la importancia de que mañana salgan al partido con una "buena dosis de dopamina".

Esta semana se presentaron las camisetas Retro con las que los equipos jugaran jornada 31 tras la iniciativa de LaLiga. Una actividad en la que no participarán Real Madrid, FC Barcelona, Getafe y el propio Rayo Vallecano.

"Es una buena iniciativa a la que no vamos a participar y es una pena. El Rayo tiene equipaciones preciosas, pero desconozco las razones", aseguró Iñigo Pérez.

No quiso hacer ningún comentario sobre su futuro a nivel individual, pero a nivel colectivo aseguró tener un futuro "muy ilusionante".