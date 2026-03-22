1-2. El Oporto de Gabri Veiga remonta y vence al Braga en la Liga de Portugal

Durante la primera parte en la 'Pedreira' (Cantera) como se conoce al campo del Braga, ambos equipos estuvieron muy igualados, aunque el Oporto creó más oportunidades, siendo la más clara un tiro libre directo en el minuto 36 ejecutado por Gabri Veiga, que pasó pegado al poste.

El gol también estuvo cerca para los 'dragones' poco después del inicio, en el minuto 4, con un disparo en la entrada del área del mediocentro argentino Alan Varela que rozó el palo.

El marcador no se inauguró hasta el inicio de la segunda mitad y fue del Braga en forma de penalti, después de que Gabri agarrara la camiseta de Niakaté, que acabó en el suelo, y el árbitro António Nobre pitara el castigo.

El mediocentro bracarense, el uruguayo Rodrigo Zalazar, fue el encargado de transformar el penalti en gol con un disparo a media altura hacia el lado derecho de la portería de Diogo Costa, que se tiró hacia el izquierdo.

En el minuto 62, uno de los integrantes del equipo técnico del Oporto, Linho Godinho, fue expulsado por protestar tras una falta del mediocentro del Braga Diego Rodrigues sobre Alan Varela.

El equipo del entrenador Francesco Farioli logró el empate en el 69', con un tanto del extremo brasileño William Gomes, después de un pase por la banda izquierda de Pietuszewski.

El gol de la remontada de los blanquiazules se produjo en el 80' con una diana del mediocentro Seko Fofana, que remató tras un saque de esquina y acabó recibiendo una tarjeta amarilla por su celebración.

Con este resultado, el Oporto consolida su liderato en la tabla con 72 puntos, seguido del Sporting, que es segundo, y el Benfica, tercero, igualados con 65 puntos. El Braga es cuarto con 46 puntos.