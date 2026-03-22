El argentino Franco Romero le da empate al Toluca que sigue invicto en el Clausura

En la continuación de la duodécima jornada, Romero le dio la ventaja a los Diablos del entrenador argentino Antonio Mohamed, que fueron alcanzados en el 72 con un gol del centrocampista Elías Montiel, una de las jóvenes promesas del fútbol mexicano.

Fue un juego de lucha en el que los visitantes tomaron ventaja en el 45+1, cuando Romero anotó de derecha en un tiro de esquina.

Pachuca se hizo de la pelota con el consentimiento de su rival, en espera de un contraataque. En el minuto 67 el entrenador argentino Esteban Solari envió a la cancha a Montiel, quien en el 72 aceptó un balón del brasileño Kenedy y lo metió en la red con un disparo cruzado de pierna derecha.

Toluca perdió en el 78 a Fernando Arce, expulsado por juego brusco, pero aguantó y siguió como único invicto, tercero de la tabla de posiciones con siete victorias, cinco empates y 26 puntos, cuatro menos que el líder Guadalajara y uno abajo del Cruz Azul.

Más tarde, el Tigres UANL visitará al Juárez en el cierre de la fecha 12.