El paraguayo Morales sella triunfo de Pumas sobre América

Con su triunfo mediante el tanto de “La Pantera”, Robert Morales, Pumas ascendió al cuarto puesto de la clasificación y América yace en el octavo.

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Pumas se acercó al gol en el primer tiempo con un remate del brasileño Junhino que devolvió el madero y con un remate de media distancia también inquietó el uruguayo Brian Rodríguez.

El guardameta Rodolfo Cota desmontó a Morales otro ataque de Pumas en el comienzo de la segunda parte. Pumas se fue al ataque en el cierre.

Sobre el final, el colombiano Cristian Borja cometió una falta en el área y provocó un penal que Morales cambió por gol.

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Pumas suma 23 puntos, 7 menos que el líder Guadalajara, que venció a Monterrey por 3-2. El guardameta José “Tala” Rangel contuvo un penal al montenegrino Uros Djurdevic en el minuto 98 y preservó la victoria.

Armando González, José Castillo y Bryan González convirtieron por las Chivas, en tanto Djurdevic y Ricardo Chávez descontaron por el local.

Guadalajara acumula 30 puntos, 3 más que Cruz Azul, que este viernes empató 1-1 en el estadio del Mazatlán. El uruguayo Gabriel Fernández anotó de pierna zurda en el minuto 87, a pase del argentino José Paradela, con lo que los Azules rescataron un sufrido empate, luego de que el rival tomó ventaja con un gol del chileno Josué Valle.

Este domingo, Santos Laguna recibirá a Puebla, Pachuca a Toluca y Juárez a Tigres. EFE