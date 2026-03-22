Inter se deja dos puntos ante la Fiorentina, el Milan se acerca a seis

La ventaja es todavía amplia para el equipo de Cristian Chivu, pero el Calcio gana así un poco más de emoción, sobre todo porque el Inter encadena ahora un cuarto partido sin ganar, tres de los cuales han sido en la Serie A, donde venía de perder ante el Milan (1-0) y de empatar contra el Atalanta (1-1) .
El tropiezo de este domingo ante una Fiorentina en horas muy bajas (16º) llegó pese a que el Inter se adelantó en el marcador tras apenas 39 segundos de partido, cuando Nicolo Barella colocó un centro perfecto en la cabeza de Pio Esposito.
El propio Esposito pudo después haber firmado un doblete, pero envió al palo del arco defendido por el español David De Gea.
Seis minutos después de haber forzado al arquero Yann Sommer a una gran intervención, Cher Ndour, ex del PSG, convirtió en el 77’ el 1-1 para la Fiorentina, anotando a puerta vacía después de un tiro del islandés Albert Gudmundsson que había rechazado el guardameta suizo de los nerazzurri.
* El paraguayo Antonio Sanabria (Cremonese) jugó hasta los 67 minutos en la victoria 2-0 sobre Parma. Suma 21 partidos con 1 gol en la temporada.
* Resultados: Como 5- Pisa 0; Atalanta 1-Hellas Verona 0; Bolonia 0-Lazio 2; Roma 1-Lecce 0; Fiorentina 1-Inter 1.
Sábado: Parma 0-Cremonese 2; Milan 3-Torino 2; Juventus 1-Sassuolo 1. Viernes: Cagliari 0-Napoli 1; Genoa 0-Udinese 2;
* Top 10: Inter 69 puntos, Milan 63, Napoli 62, Como 57, Juventus 54, Roma 54, Atalanta 50, Lazio 43, Bolonia 42, Sassuolo 39.
-Goleadores. Con 14 goles: Lautaro Martínez (Inter). Con 11: Anastasios Douvikas (Como).