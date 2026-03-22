Seleccionados paraguayos de clubes locales viajan para amistosos ante Grecia y Marruecos

Los jugadores partieron desde el aeropuerto Silvio Pettirossi, que sirve a Asunción, con destino a Atenas donde visitarán a la selección griega el 27 de marzo, informó la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF).

Después, el equipo que comanda el argentino Gustavo Alfaro viajará a la ciudad francesa de Lens para jugar ante Marruecos el día 31.

"Si bien son partidos de preparación, que son amistosos, siempre el objetivo es ganar", dijo a periodistas el arquero uruguayo nacionalizado paraguayo Gastón Olveira, quien defiende el arco del club Olimpia, puntero del torneo local.

Para el guardameta, convocado por primera vez a la selección, estos amistosos le permitirán mostrar al cuerpo técnico y a Alfaro que está listo para integrar la lista que irá al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

"El sueño de disputar un mundial siempre está latente, estoy feliz de estar donde estoy, estoy donde quiero estar. Así que a disfrutar y a pelear por ese lugar que todos soñamos", afirmó Olveira quien dijo que viajará junto al arquero de Cerro Porteño Roberto 'Gatito' Fernández.

"Vamos tratar de representar bien al país, tratar de ganar estos dos últimos partidos", afirmó, por su parte, el lateral de Libertad Alan Benítez.

Para el defensa de Cerro Porteño Gustavo Velázquez los partidos ante Grecia y Marruecos son "muy importantes" para conocer las condiciones del equipo.

El último enfrentamiento entre Paraguay y Grecia se remonta a junio de 2010, cuando la Albirroja se impuso por 2-0, en un duelo amistoso disputado en la previa de la Copa del Mundo de Sudáfrica, la última edición que jugó el seleccionado suramericano.

El antecedente más reciente ante Marruecos fue un partido amistoso de septiembre de 2022 que terminó igualado 0-0.

Tras 16 años de ausencia, Paraguay debutará en la Copa del Mundo 2026 el 12 de junio ante Estados Unidos.