El Tottenham muestra sus condolencias a Igor Tudor por el fallecimiento de su padre

El entrenador croata, de 47 años, no compareció ante los medios después de la derrota por 0-3 frente al Nottingham Forest por motivos personales, que posteriormente se conocieron tras la noticia del fallecimiento de su progenitor.

En un comunicado, el club londinense mostró su apoyo al técnico y a su familia en "este momento increíblemente difícil" y trasladó sus condolencias por la pérdida.

"Todos en el Tottenham Hotspur están profundamente tristes por el fallecimiento del padre de Igor Tudor, Mario. Nuestros pensamientos y condolencias están con Igor y su familia durante estos momentos difíciles", declaró la entidad.

Además, la Juventus, equipo en el que el croata militó y al que también entrenó, se sumó a las muestras de respeto y solidaridad con el técnico y sus allegados.

Tudor, que todavía no conoce la victoria en Premier League tras cinco partidos en el banquillo de los 'Spurs', tiene al equipo en decimoséptima posición, con solo un punto de margen sobre la zona de descenso y a falta de siete jornadas, en una racha muy negativa en la que acumula 13 partidos sin ganar en liga, su peor registro en más de nueve décadas.