Muere un futbolista colombiano de 18 años tras sufrir un colapso durante un partido

Según detalló Millonarios en un comunicado, el hecho ocurrió el sábado 21 de marzo cuando el jugador se desplomó en pleno partido contra Santa Fe y fue atendido de inmediato por el cuerpo médico del equipo, que dispuso su traslado en ambulancia a un hospital de la ciudad.

El jugador fue ingresado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde permaneció bajo atención especializada del área cardiovascular, pero a pesar de los esfuerzos médicos, no logró recuperarse y falleció el domingo por la noche.

"Hoy el fútbol se detiene. El corazón azul está roto (...) Santiago no solo jugaba al fútbol. Lo vivía, lo sentía, lo compartía con una sonrisa que hoy queda tatuada en todos nosotros", expresó el club en un mensaje, en el que despidió a su "número 10" y destacó no solo su talento, sino también su alegría y pasión por el juego.

La muerte de Castrillón, al parecer por un colapso cardiovascular, según versiones de prensa, ha provocado múltiples reacciones en el entorno del fútbol colombiano.

El veterano delantero Radamel Falcao, quien volvió al equipo en enero, lamentó la pérdida y aseguró: "Se nos va un compañero lleno de sueños, de talento inigualable y con un futuro brillante por delante", dijo, al tiempo que envió un mensaje de solidaridad a sus familiares.

Por su parte, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) recordó que el jugador, oriundo de Bucaramanga, había sido convocado recientemente a la selección sub-19, bajo la dirección técnica de César Torres, y resaltó su entrega y compromiso dentro de la cancha.

"Santiago será recordado por su pasión por el fútbol, su entrega en cada oportunidad y la alegría con la que vivía el juego", expresó la FCF en un comunicado.