Nueve jugadores de Panamá inician concentración en Durban para amistosos ante Sudáfrica

Un total de nueve futbolistas, según la información divulgada por la Federación Panameña de Fútbol, "realizaron trabajos de activación y recuperación en el gimnasio del hotel de concentración" en la ciudad de Durban, sede del primer encuentro ante los sudafricanos.

Los jugadores que participaron en la primera sesión fueron Amir Murillo, Orlando Mosquera, Cecilio Waterman, Luis Mejía, Yoel Bárcenas, José Córdoba, Eric Davis, Cristian Martínez y Roderick Miller.

"Se espera que para mañana martes se unan 11 jugadores más a la concentración y digan presente en el primer entrenamiento en territorio sudafricano", precisa la nota de la FPF.

La selección panameña tiene programado el primer entrenamiento para las 18.00 hora local (11.00 hora de Panamá) en "el Sugar Ray Zulu Stadium, instalación que fue utilizada como sede de entrenamientos durante la Copa del Mundo de 2010" en Durban.

Panamá y Sudáfrica se enfrentarán este viernes en el Moses Mabhida Stadium, en Durban, en el primero de los dos partidos de preparación entre ambas selecciones.

Cuatro días después ambas selecciones volverán a enfrentarse, aunque esta vez jugarán en Ciudad del Cabo.