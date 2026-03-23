Thomas Tuchel convoca a Ben White y Harvey Barnes

La convocatoria de White, lateral del Arsenal, supone un nuevo golpe para Trent Alexander-Arnold, del Real Madrid, que cada vez tiene menos opciones de acudir al Mundial, que comienza en menos de tres meses, al tener por delante a Jarrel Quansah, Tino Livramento, Djed Spence y ahora también al defensa de los 'gunners'.

La otra novedad es la inclusión de Harvey Barnes, extremo del Newcastle United, que sustituirá a Eze, que se perdió el domingo la final de la Copa de la Liga que el Manchester City ganó ante el Arsenal.

A pesar de la larga lista de 35 que Tuchel ha decidido convocar, entre los que se incluye Jude Bellingham, el técnico alemán ha decidido realizar estas dos sustituciones por lesión para los amistosos ante Uruguay, el viernes, y ante Japón, el martes, que se disputarán en el Wembley Stadium.