Ugrinic, del Valencia, no viaja con Suiza por sus molestias en el tendón rotuliano

Ugrinic, que fue convocado por Murat Yakin para disputar dos amistosos contra Alemania y Noruega antes del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de este verano, no estuvo disponible en el último partido del Valencia ante el Sevilla en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

El suizo volvió a recaer de sus molestias en la rodilla que le impidieron comenzar con regularidad la temporada justo después de ser convocado por su selección más de un año después de su última llamada, que fue en noviembre de 2024.

En los últimos meses, Ugrinic se ha convertido en uno de los jugadores más utilizados por Corberán, con diez titularidades seguidas. En total, ha jugado 18 partidos de Liga y 3 de Copa.