Decenas de detenidos por supuesto amaño de apuestas de fútbol en República Checa

"Desde las 6.00 se está llevando a cabo una intervención de gran envergadura, probablemente la mayor en la historia del fútbol checo", informó el presidente de la Federación Checa de Fútbol, David Tundra, a los miembros del comité ejecutivo, según informa la cadena CT24.

Esta redada es resultado de la cooperación entre la federación checa y la policía, según Tundra.

"El abuso se da especialmente en Moravia (región oriental del país), en un 99 %, lo que afecta a decenas de personas”, añadió el directivo.

"La Comisión de Ética iniciará hoy un procedimiento con más de 40 jugadores, directivos, árbitros y clubes, incluidos equipos de la primera hasta la cuarta división, además de las ligas juveniles", señaló Trunda.

El jefe de la Fiscalía de Olomouc, Radim Dragoun, confirmó la redada policial en la que fueron detenidas "varias decenas de personas y se realizaron registros de viviendas y de otros locales y terrenos".

Han participado en el dispositivo detectives de la oficina contra el crimen organizado (NCOZ), junto con agentes de la policía regional, que no han precisado el lugar de las detenciones ni el nombre de los sospechosos.

Según el portal deportivo iSport.cz, Europol e Interpol también participan en la operación, que ha estado precedida por una investigación que ha durado tres años.