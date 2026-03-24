Limak presenta un ERE para 399 trabajadores de las obras del Spotify Camp Nou

La compañía de origen turco encara la recta final de una remodelación que comenzó en junio de 2023 y se prepara para redimensionar su plantilla una vez concluyan los trabajos.
La empresa prevé que los empleados vayan abandonando sus puestos de trabajo a medida que se completen las diferentes etapas constructivas, aunque matiza que si surge algún proyecto nuevo podría no ejecutarse el ERE en su totalidad, según La Vanguardia.
Limak ha justificado el expediente, que está negociando con el comité de empresa, por motivos organizativos o de producción, según el diario.
La empresa creó una sociedad limitada llamada Limak Construction Europe con la intención de consolidarse en España y en los países más occidentales de Europa, pero de momento, a parte de un proyecto en Luton para hacer otro estadio, no han surgido más encargos, señala La Vanguardia.