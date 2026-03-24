Plaza Amador y Veraguas United asumen el liderato del Clausura 2026 en Panamá

Plaza Amador domina con 17 puntos la Conferencia Este tras derrotar por 1-0 al Club Atlético Independiente de La Chorrera (CAI) con un gol de José Murilo.

CAI cayó al tercer puesto con 14 puntos.

En la Conferencia Oeste, Veraguas United llegó a la cima con 15 puntos al imponerse por 3-2 a Sporting San Miguelito con goles de Gabriel Torres, Nadwar Zúñiga y Estevis López.

Alianza igualó sin goles frente a Unión Coclé, sumó 14 puntos y mantuvo el segundo puesto. Coclé es segundo del Oeste con 15 puntos.

En la apertura de la jornada, Tauro goleó por 4-1 a San Francisco con goles de Saed Díaz, Jean Vargas, Jonathan Ceceña y Víctor Medina.

Tauro ocupa la cuarta casilla del Este con 14 punto y San Francisco es penúltimo del Oeste con 7.

Árabe Unido de Colón venció por 1-0 al Club Deportivo Universitario con un gol de Rubén Collymore, pero se mantiene en el fondo de la clasificación del Este, mientras que los universitarios ocupan la cuarta plaza del Oeste.

La jornada se cerró con la victoria de Umecit por 1-0 sobre Herrera con gol de Jesús Araya. Umecit es tercero de la Conferencia del Este con 15 puntos y Herrera continúa en el fondo de la clasificación del Oeste con 7.