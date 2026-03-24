Willian Pacho: "Queremos llegar lo más lejos posible porque es un torneo muy especial"

"Estamos en un gran camino, podemos hacer grandes cosas y tenemos que seguir así, con nuestra buena defensa", destacó Pacho tras el entrenamiento de la selección ecuatoriana en Butarque, las instalaciones del Leganés, para preparar sus dos próximos amistosos, el viernes contra Marruecos en el estadio Metropolitano de Madrid y el lunes frente a Países en Eindhoven.

Pacho destacó la importancia de estos partidos preparatorios y afirmó que son muy importantes para conocer el "estado" de una selección ecuatoriana que está inmersa en un relevo generacional con la llegada de nuevos jóvenes al equipo que dirige el argentino Sebastián Baccacece.

"Están llegando muchos jóvenes que hacen un trabajo increíble y creo que podemos ser un referente para todos ellos y que puedan seguir creciendo individualmente", aseguró el defensor ecuatoriano.