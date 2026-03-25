Albirroja Sub 20 camino a São Paulo para los amistosos frente a Brasil

La Albirrojita, que dirige Antolín Alcaraz, tuvo un par de cambios en la nómina de convocados en la semana, los ingresos de Fernando Herrera (Libertad) y Aldo Sanabria por los lesionados Alcides Domínguez (Guaraní) y Alan Ledesma (Olimpia).

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Los guaraníes, que venían trabajando regularmente en Ypané, competirá frente a la Canarinha primero el sábado 28 de marzo, a las 19:00, en el estadio Martins Pereira y el martes 31 de marzo, a las 16:00, en el estadio do Canindé, ambos en São Paulo.

Entre los citados figuran jugadores que juegan en la Primera: Mauro Coronel (Nacional), Marcelo Chaparro (Cerro Porteño), Elizer Barreto (Recoleta), Eduardo Delmás (Olimpia), Amín Cristaldo (Cerro Porteño), Pedro Zarza (Trinidense) y Pedro Villalba (Libertad).