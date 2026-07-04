Paraguay dejó el alma, pero Francia frenó el sueño mundialista

La selección paraguaya cayó 1-0 frente a Francia y quedó eliminada de la Copa del Mundo 2026, pero se marchó de Filadelfia con la frente en alto luego de una actuación sacrificada, ordenada y valiente ante uno de los grandes favoritos del torneo.

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Un penal convertido por Kylian Mbappé en el segundo tiempo terminó inclinando la balanza a favor de los galos, que avanzaron a la siguiente ronda, mientras la Albirroja cerró su participación dejando una imagen de lucha y entrega absoluta.

En la primera mitad, el plan de Gustavo Alfaro salió casi a la perfección. Paraguay apostó por una línea de cinco defensores con Juan Cáceres, Gustavo Velázquez, Gustavo Gómez, Omar Alderete y Junior Alonso, bloqueando los caminos de Francia y reduciendo al mínimo los espacios para sus figuras.

Mbappé y Dembélé estuvieron bien controlados, sin poder desequilibrar con claridad, mientras que Barcola fue el más movedizo del ataque europeo, aunque tampoco logró romper el cerrojo albirrojo.

La posesión fue ampliamente francesa, pero el dominio territorial no se tradujo en situaciones claras. Paraguay replegó también a su mediocampo, con Miguel Almirón, Diego Gómez, Andrés Cubas y Matías Galarza comprometidos en la contención, armando un bloque compacto que incomodó al conjunto de Didier Deschamps.

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En ofensiva, las posibilidades fueron escasas: Julio Enciso quedó demasiado aislado en ataque y la única vía para intentar lastimar apareció en alguna corrida de Almirón y en las pelotas paradas cerca del área rival.

El partido cambió en la segunda etapa. Francia movió el banco y encontró una respuesta inmediata con el ingreso de Désiré Doué, que le dio frescura, velocidad y desequilibrio al ataque por la derecha. En una de sus primeras intervenciones, el delantero se metió al área y forzó la infracción de Diego Gómez. Tras la revisión del VAR, el árbitro uzbeko Ilgiz Tantashev sancionó el penal. Mbappé se hizo cargo de la ejecución y no falló, firmando el 1-0 que terminó siendo decisivo.

A partir de la desventaja, Alfaro buscó reacción con los ingresos de Gustavo Caballero, Gabriel Ávalos y Mauricio, pero a Paraguay le siguió costando generar fútbol en campo rival. La Albirroja empujó con lo que tenía, apostó nuevamente a la pelota quieta y no dejó de pelear hasta el final, aunque nunca logró construir una ocasión realmente clara para alcanzar el empate.

Incluso con el partido abierto, Francia tampoco pasó por encima a Paraguay. De hecho, Orlando Gill volvió a ser figura con dos intervenciones decisivas ante Mbappé para sostener con vida al equipo hasta el cierre. La sensación final deja un sabor amargo por la eliminación, pero también la certeza de que Paraguay estuvo a la altura, compitió con dignidad y cayó por un detalle mínimo ante un rival de máxima jerarquía.

La Albirroja no pudo forzar el alargue ni dar otro golpe histórico, pero se despide del Mundial después de 16 años de ausencia dejando una huella de carácter, compromiso y orgullo. No alcanzó para seguir en carrera, aunque sí para volver a instalar a Paraguay en la escena grande del fútbol mundial.

El arbitraje de Tantashev

El árbitro uzbeko Ilgiz Tantashev tuvo una actuación correcta y sobria en Filadelfia. Dejó jugar, mantuvo un criterio equilibrado en el trámite y condujo el partido sin sobresaltos. La acción determinante del encuentro, el penal a favor de Francia, fue advertida desde el VAR y luego sancionada por el juez, en una decisión que terminó marcando el rumbo del compromiso. En líneas generales, el arbitraje acompañó el desarrollo del juego y no incidió negativamente más allá de la jugada clave.