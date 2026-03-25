Director deportivo del Sevilla admit "días difíciles por obligación" de destituir Almeyda

Cordón ha manifestado, durante la presentación de Luis García Plaza como sustituto de Almeyda, que "con un parón de por medio, era el momento adecuado para provocar un cambio de entrenador con todo el dolor", ya que "indudablemente, es jodido" destituir a quien "había venido para liderar un proyecto a largo plazo".
El técnico pacense ha querido dar las "gracias a Matías y a todo su 'staff' por aceptar el reto de venir al Sevilla" cuando "sabía que iba a haber altibajos" debido a una "situación económica complicada, pero se ha tenido que ir a pesar de que ha aportado mucho al vestuario. Deja un legado profesional y personal que tiene que servir de base para el futuro".
"Yo fui quien más apostó por Matías Almeyda y no voy a eludir mi responsabilidad. Fue valiente al aceptar venir pero no ha salido bien. Cuando haces una apuesta y no sale bien, no te quedas conforme", ha añadido el director deportivo sevillista.
Cordón ha calificado a Luis García Plaza como "un entrenador contrastado en Primera división", cuyo "rendimiento en todos los equipos" en los que ha estado "ha sido bueno y los ha sacado de situaciones difíciles" como la que atraviesa un Sevilla que "no puede" tener "otro objetivo que salvar la categoría".
El director deportivo del Sevilla, por otra parte, ha informado de que el centrocampista ecuatoriano Patrik Mercado, al que había anunciado como refuerzo para la próxima campaña antes de sufrir una grave lesión de rodilla, "deberá pasar un reconocimiento médico" en junio antes de "ejercer o no la opción prioritaria para su fichaje" acordada con el Independiente del Valle de su país, su actual club.