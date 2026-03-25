La selección nicaragüense aterriza en Krasnodar para disputar histórico amistoso en Rusia

Los técnicos y jugadores del combinado centroamericano fueron recibidos por los cosacos del Don, con los que se hicieron una foto, que fue colgada por la selección en Facebook.

"¡LLEGAMOS A RUSIA!", señala el mensaje.

El seleccionador de Nicaragua, el nicaragüense Ramón Otoniel Olivas, convocó a 26 jugadores para el partido, entre los que figuran Bancy Hernández, que juega con el Saprissa costarricense; el extremo izquierdo Byron Bonilla y el capitán Juan Barrera.

Será el primer partido de la selección mayor de Nicaragua tras la salida del entrenador chileno Marco Antonio 'Fantasma' Figueroa, quien llevó a la Azul y Blanco a disputar por primera vez una fase final de una eliminatoria mundialista.

Nicaragua finalizó en el cuarto y ultimo lugar del grupo C de las eliminatorias de la Concacaf, con cuatro puntos, tras propinarle una dolorosa derrota a Honduras (2-0) y empatar con Costa Rica (1-1).

Rusia, equipo dirigido por Valeri Karpin -exjugador de Celta, Real Sociedad y Valencia-, se ha enfrentado en el último año a varios conjuntos latinoamericanos -Granada (5-0), Bolivia (3-0), Perú (1-1) y Chile (0-2)-, a los que hay que sumar Cuba en 2023 (8-0).

El partido entre eslavos y nicaragüenses se disputará en el estadio Ozon Arena, que tiene capacidad para poco más de 33.000 espectadores, a las 19.30 hora local (16.30 GMT)

Al estar excluida de partidos oficiales desde 2022 debido a la guerra en Ucrania, Rusia ha tenido en los últimos años muchas dificultades para encontrar rivales de renombre para el equipo nacional.