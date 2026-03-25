Toshack, exentrenador de Real Sociedad y Real Madrid, padece demencia

"Si hablo con él por la tarde, puede que no recuerde la conversación de la mañana, pero cuando le preguntas por sus días en el Liverpool o en España, los detalles son asombrosos”, explicó su hijo, destacando su lucidez al recordar partidos y decisiones tácticas de su carrera.

El galés, de 77 años y retirado de los banquillos en 2018 cuya última experiencia fue en el Tractor iraní, dejó una profunda huella en el fútbol español tras su llegada en 1985 donde dirigió a la Real Sociedad en tres etapas, al Real Madrid en dos, al Deportivo de La Coruña y al Real Murcia

El galés, que fue técnico de su selección hasta en dos ocasiones, conquistó tres títulos en España: una Liga con el conjunto blanco, una Copa del Rey con el club donostiarra y una Supercopa con el Deportivo.

Antes de su etapa en los banquillos, brilló como jugador en el Liverpool, donde formó una histórica dupla ofensiva con Kevin Keegan y conquistó, entre otros títulos, dos Copas de Europa. También destacó en el Cardiff City y en el Swansea City donde inició su carrera como jugador-entrenador.