Ceballos hace trabajo parcial con el grupo en un Real Madrid mermado por las selecciones

Ceballos fue diagnosticado a finales de febrero con una lesión muscular en el sóleo de su pierna derecha y en principio debía estar de baja alrededor de dos meses. Por el momento, el andaluz ya ha hecho trabajo parcial con el resto de jugadores, informó el club.

Mientras tanto, el lateral zurdo francés Ferland Mendy se ejercitó en solitario en el césped de la ciudad deportiva de Valdebebas y el meta belga Thibaut Courtois y el brasileño Rodrygo Goes siguen con sus respectivos procesos de recuperación.

Siguen trabajando en la disciplina grupal el brasileño Éder Militao y el canterano Raúl Asencio, cuya recuperación es una magnífica noticia para el técnico del conjunto madrileño en un momento clave de la temporada.

Arbeloa aseguró el domingo tras el triunfo ante el Atlético de Madrid en el estadio Santiago Bernabéu que podría contar con el defensa brasileño al regreso de la competición tras el parón por partidos internacionales, ante el Mallorca el sábado 4 de abril, para la que Asencio también reforzará la zaga tras superar unos problemas musculares.

Los jugadores convocados por sus selecciones son Dean Huijsen y Gonzalo García con la absoluta de España y la sub-21; Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni y Kylian Mbappé con Francia; Jude Bellingham con Inglaterra; Arda Güler con Turquía; Antonio Rüdiger con Alemania; David Alaba con Austria; Vinícius Junior con Brasil; Fede Valverde con Uruguay; Franco Mastantuono con Argentina; y Brahim Díaz con Marruecos.