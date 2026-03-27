Desde Italia a Kosovo, 12 selecciones siguen peleando por la clasificación

Italia evitó por ahora un nuevo naufragio al ganar 2-0 a Irlanda del Norte y se jugará el martes un pasaje al Mundial 2026 a cara o cruz con Bosnia-Herzegovina, en una de las finales de la repesca europea, en la que la Suecia de Viktor Gyökeres se verá con la Polonia de Robert Lewandowski.

Por su parte, Dinamarca fue la más contundente de la noche al golear 4-0 a Macedonia del Norte y visitará el martes a la República Checa, que eliminó en los penales a Irlanda.

La sorpresa de estas semifinales de la repesca la dio Kosovo, que se vio dos veces por debajo durante el partido para terminar ganando 4-3 en Eslovaquia y recibirá el martes a Turquía.

Bolivia y Jamaica

Las selecciones de Bolivia y Jamaica se mantuvieron de pie en sus respectivas misiones de volver a un Mundial de fútbol al vencer este jueves a Surinam (2-1) y a Nueva Caledonia (1-0), respectivamente, en las semifinales de los repechajes intercontinentales que se disputan en México.

* Con el objetivo de volver al Mundial tras una larga ausencia de casi 32 años, Bolivia jugará el martes contra Irak por el pase a Norteamérica 2026 para sumarse al Grupo I, donde esperan las selecciones de Francia, Senegal y Noruega.

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* Jamaica se ilusiona con jugar su segundo Mundial después de haber participado en Francia 1998. Los Reggae Boyz se enfrentarán el martes a República Democrática del Congo, que no aparece en las Copas del Mundo desde Alemania 1974, torneo en el que participó con el nombre de Zaire. El ganador de esta final integrará el Grupo K del Mundial con Portugal, Uzbekistán y Colombia.

Fuente: fifa.com y AFP