Seleccionador de Jamaica afirma que no hay que ilusionarse por el triunfo en la respesca

"No nos hacemos ilusiones. Sabemos lo que el Congo trae. Son un equipo mucho mejor, se parecen un poco a nosotros: atléticos, rápidos y potentes. Tienen jugadores de primer nivel en todo el mundo. Va a ser interesante", aseguró el estratega en conferencia de prensa.

Los 'Reggae Boyz', hicieron valer su condición de favoritos con su victoria 0-1 sobre Nueva Caledonia con un gol de Bailey Cadamarteri en el encuentro de la repesca intercontinental de la FIFA.

Speid fue crítico con su equipo, que creó oportunidades para obtener una victoria más amplia, pero no tuvieron contundencia."Si hubiéramos aprovechado nuestras oportunidades de gol habríamos sentenciado el partido, pero hay que darle crédito a Nueva Caledonia; pelearon cada pase, cada posición y defendieron su portería como nunca", aseguró.

Bailey Cadamarteri coincidió con su entrenador, aunque también dio crédito al rival por la intensidad que mostraron. "Todo el respeto para Nueva Caledonia, tienen buenos jugadores a nivel individual y son un buen equipo. Nosotros no entramos al partido pensando que éramos superiores; lo afrontamos con la cabeza puesta y logramos el objetivo, aunque pudimos hacer más goles", señaló.

El delantero explicó que esta victoria fue una de las más importantes en su carrera porque les sitúa más cerca del Mundial."Este juego fue uno de los más trascendentales porque aseguramos el pase. Espero que podamos rendir bien contra el Congo para lograr la clasificación al Mundial", concluyó el autor del gol.

El conjunto jamaicano se enfrentará el próximo martes a la República Democrática del Congo para determinar al último integrante del grupo K del Mundial 2026, en el que ya esperan Portugal, Colombia y Uzbekistán.