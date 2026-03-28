Brasil se crece antes del amistoso contra Croacia: "No debemos tener miedo de nadie"

El central del Flamengo Léo Pereira y el delantero del Brentford Igor Thiago, dos debutantes en esta convocatoria de la Canarinha, compartieron este sábado en rueda de prensa el sentir del vestuario en vísperas de medirse a los croatas, en Orlando.

Igor Thiago afirmó que el tropiezo contra los franceses dejó en evidencia que necesitan "ser más agresivos" y confiar más en ellos mismos, pues cree que el potencial del grupo es "gigantesco".

"Tenemos que explorar más ese lado de agresividad porque nuestra camiseta es gigantesca. En el segundo tiempo (contra Francia) mostramos más ese lado; no debemos tener miedo de nadie, ellos son los que tienen que temernos", afirmó el atacante, una de las grandes revelaciones de esta temporada en la Premier League.

Reveló, además, que justamente el seleccionador Carlo Ancelotti les pide en los entrenamientos "intensidad" y "compromiso", y, en su caso particular, atacar más los espacios y moverse dentro del área.

Por otro lado, Léo Pereira, que fue titular ante Francia, admitió que hay aspectos por corregir y que aún faltan "algunos ajustes" de cara al Mundial, que se celebrará entre junio y julio en Estados Unidos, México y Canadá.

Sin embargo, aseguró que se tomarán el partido contra Croacia como "una final".

"No existen amistosos para nosotros. Queremos mostrarnos porque puede ser la última oportunidad para estar en la lista final de la Copa del Mundo", dijo el zaguero, que prometió "ir muy fuertes" para lograr la victoria ante el combinado liderado por Luka Modric.

Para ese partido, Ancelotti no podrá contar con el atacante del Barcelona Raphinha, desconvocado por una lesión muscular, y es duda Vinícius Júnior, que este sábado no se ejercitó con el resto de sus compañeros tras sentir unas molestias en el muslo.

Con todo, la derrota contra Francia, campeones de Rusia 2018 y finalistas en Catar 2022, ha ampliado el pesimismo entre la afición brasileña, que cada vez ve más difícil poder luchar por su sexta estrella.

Desde que Ancelotti asumió como seleccionador, en mayo del año pasado, Brasil ha jugado nueve partidos, con un balance de cuatro victorias, dos empates y tres derrotas.