Ibáñez celebra que Ancelotti también se fije en los brasileños que juegan en Arabia Saudí

"Todo el mundo piensa que uno va a Arabia Saudí medio que para esconderse, pero todo el mundo se está yendo allí. Algo diferente está pasando, la Liga creció mucho, está muy fuerte ahora y no tiene partidos fáciles", dijo el zaguero en rueda de prensa, en vísperas del amistoso del martes contra Croacia en Orlando.

Ibáñez, que dejó las filas del club Roma en 2023 para irse al Al-Ahli, aseguró que en todos los partidos del campeonato saudí "hay un delantero molesto".

Igualmente, dijo que se quedó "muy feliz" cuando su compatriota Fabinho, que en su caso abandonó el Liverpool para firmar con el Al-Ittihad, fue citado por primera vez para la absoluta desde que milita en el fútbol árabe.

"Me dio una esperanza muy grande. En el momento que lo vi, hablé con un amigo en común que tenemos y le dije: '¿habrá espacio para mí?' Y sí, aquí está la prueba", relató.

En su opinión, si uno se mantiene como un profesional de alto nivel tiene posibilidad de ir con la selección, independientemente de donde juegue.

En otro momento de su comparecencia, Ibáñez reveló que Ancelotti le preguntó si ha jugado alguna vez como lateral derecho, insinuando que ocupará esa posición contra los croatas, tras la desconvocatoria de Wesley (Roma) por lesión y la baja de larga duración de Éder Militão.

"Ancelotti quiere las mejores piezas y los mejores jugadores para estar listos para la Copa del Mundo", que empezará en junio en Estados Unidos, México y Canadá, manifestó.

En este sentido, el central brasileño subrayó que el grupo está "entrenando fuerte" para dar una buena imagen, tras la derrota del pasado jueves contra Francia (1-2), en un amistoso jugado cerca de Boston.

"Tenemos que entrar al campo con alegría, osadía, intensidad y felicidad, y demostrar que somos la mayor selección del mundo y que tenemos fuerza para volver a ser la referencia de todo el mundo", dijo con orgullo.