300 agentes velarán por la seguridad del partido amistoso Perú-Honduras en Leganés, Madrid

El dispositivo de seguridad que la Delegación del Gobierno en Madrid activará para el encuentro, que tendrá lugar a las 20:00 horas CET, estará integrado por efectivos de la Policía Nacional, Policía Municipal de Leganés; la Agrupación de Protección Civil de Leganés, y vigilantes y auxiliares de seguridad del propio club.

La Delegación recuerda que no está permitido el acceso al estadio con objetos voluminosos o peligrosos, ni con armas, pirotecnia, botellas de vidrio o alcohol.

Asimismo, los agentes no permitirán la entrada a aquellas personas que presenten síntomas de encontrarse bajo los efectos del alcohol o drogas.

Además, recomienda acudir con antelación suficiente para pasar los controles de seguridad establecidos.