Cucurella: "Es la última prueba antes de la lista del Mundial; todos lo tenemos en mente"

"Sea o un amistoso, cuando juegas con la camiseta de España tienes que dar el nivel siempre. Nunca sabes si este será tu último partido con la selección o tu última convocatoria. Todos tenemos en mente la lista de Luis", ha afirmado el zaguero desde la sala de prensa del RCDE Stadium.

El jugador catalán se ha mostrado "muy contento" de jugar cerca de casa, puesto que muchos familiares vendrán a verle. "Esperamos tener una buena despedida antes de la lista de Luis, en un gran estadio y con un ambiente muy bonito", ha señalado.

Pese a admitir que "cada vez se juegan más partidos y el cuerpo y la mente lo notan", Cucurella ha subrayado que jugar con España es "un privilegio y orgullo", y ha insistido en que todos los futbolistas convocados están "contentos" y se sienten "unos privilegiados" porque el nivel en el fútbol nacional es "muy alto".

Cucurella, que ya se enfrentó a Egipto en los Juegos Olímpicos de Tokio, ha augurado "un partido duro" ante "una de las mejores selecciones de África".

"Tenemos que estar muy concentrados. Sabemos que vamos a tener la posesión y ellos esperarán una contra. No será fácil. Intentaremos acabar el parón con buenas sensaciones", ha analizado.

El defensa del Chelsea ha afirmado que ve a Luis de la Fuente "muy tranquilo, con la misma naturalidad de siempre". "Internamente tendrá sus dudas, pero es su trabajo. Siempre hace un buen grupo, elige bien y ojalá lo vuelva a hacer en el Mundial y repitamos el éxito de la última Eurocopa", ha comentado.

Preguntado por la posibilidad de fichar por un club español, el zaguero del Chelsea ha respondido: "España es mí país, donde me he criado, y siempre piensas envolver, pero lo dejaría en unos años vista. Estoy contento ahí y mi familia también".

Y al ser cuestionado por cómo reaccionaría si el Barça intentara ficharle, el canterano azulgrana ha mantenido la misma prudencia: "Si estas situaciones llegan son difíciles de rechazar. Me lo tendría que plantear. No solo soy yo, también mi familia, y tendríamos que decidir entre todos lo mejor para nosotros. Ahora mismo no estoy pensando en esto. Si viene, vendrá y veremos la decisión que se toma".