Diez futbolistas del Arsenal abandonan sus selecciones antes de tiempo

El centrocampista español Martín Zubimendi, que jugó unos minutos en la victoria de España contra Serbia de este fin de semana y abandonó la concentración de Luis de la Fuente con un problema en la rodilla, ha sido el último en unirse a esta lista que también incluye a los ingleses Eberechi Eze, Declan Rice, Noni Madueke y Bukayo Saka, el brasileño Gabriel, el francés William Saliba, el holandés Jurrien Timber, el ecuatoriano Piero Hincapié y el belga Leandro Trossard.

En el caso de los ingleses, Eze se cayó de la convocatoria de Thomas Tuchel antes de que esta comenzara, el pasado lunes, por un problema en el gemelo mientras que Rice y Saka no disputaron ni un minuto contra Uruguay -no estuvieron ni en el banquillo- y Madueke sufrió una lesión a la media hora que le hizo abandonar Wembley con una protección en la pierna.

Hincapié, que jugó en el empate entre Marruecos y Ecuador disputado en Madrid, sufrió un problema físico sin especificar y ha vuelto a Londres para continuar con los análisis.

Gabriel se hizo daño en la rodilla y no acudió a la llamada de Carlo Ancelotti, mientras que Trossard no fue con Bélgica por una molestia en la cadera, Saliba evitó el viaje a Estados Unidos con Francia por un dolor en el tobillo y Timber tiene una molestia en la ingle. De Saka y Rice no se ha especificado el problema por el que han dejado la convocatoria de Inglaterra antes del amistoso contra Japón, pero la selección sí ha indicado que ha sido para que el Arsenal los evalúe.

Mikel Arteta, técnico de los 'Gunners', confía en recuperar a varios de ellos de cara a los cuartos de final de la FA Cup que el Arsenal disputará este sábado contra el Southampton, antes de cuatro partidos en los que se jugará la ida y la vuelta de cuartos de Champions League contra el Sporting de Portugal y dos encuentros vitales para sentenciar la Premier League, contra el Bournemouth y el Manchester City.

Tras perder hace una semana la final de la Copa de la Liga contra el City, el Arsenal aún está vivo en tres competiciones y aspira a levantar su primer título desde la FA Cup de 2020.