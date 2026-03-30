Djokovic estará en Bosnia para animar a su selección en el duelo mundialista contra Italia

El encuentro en la localidad de Zenica, correspondiente a la final del play-off, puede otorgar a los bosnios la clasificación para el Mundial, lo que ha elevado la tensión y el interés por el encuentro, informa la televisión regional N1.

Djokovic ya había mostrado su apoyo a la selección bosnia tras la victoria ante Gales, al compartir en redes sociales una imagen del delantero Edin Dzeko con el mensaje 'Bravo Edin, bravo Bosnia', un gesto muy celebrado por los aficionados bosnios.

Dzeko, el veterano capitán y referente del equipo, fue decisivo en el camino hacia esta final tras marcar el gol del empate en el minuto 86 en Cardiff, lo que permitió a Bosnia forzar la prórroga.

Más tarde el conjunto balcánico se impuso en la tanda de penaltis por 4-2, asegurando su presencia en el decisivo encuentro frente a Italia.

El choque se disputará en el estadio Bilino Polje de Zenica, con capacidad para unos 9.000 espectadores, aunque conocido por ser una auténtica caldera, donde los balcánicos esperan poner contra las cuerdas a una Italia ansiosa por sellar su clasificación, tras sus ausencias en 2018 y 2022.

El ganador jugará en el grupo B del Mundial, junto a Canadá, Suiza y Catar.

Bosnia ha participado desde su independencia en 1992 solo en una edición del Mundial, en la de 2014 en Brasil, por lo que el encuentro de este martes representa una oportunidad clave para volver a la máxima competición internacional.

El país balcánico, que habitualmente solo aparece en las noticias por sus divisiones y tensiones interétnicas (entre bosniacos, serbios y croatas) vive con euforia la fase final de esta clasificación.