El Real Oviedo (Grupo Pachuca), galardonado en el norte de España por su campaña 2025

Este premio es concedido por la Dirección General de Actividad Física y Deporte del Gobierno regional de Asturias y la Asociación de la Prensa Deportiva asturiana.

El conjunto azul recibió esta distinción durante la 41ª Gala del Deporte Asturiano celebrada en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, en el que la delegación del Real Oviedo estuvo liderada por el presidente, Martín Peláez, que también estuvo acompañado por el vicepresidente, Manolo Paredes, y jugadores de la primera plantilla como Ilyas Chaira y Pablo Agudín.

"Me toca recoger a mí el premio, pero esto es de todos los jugadores, entrenadores y directivos y, sobre todo, de esta afición que puede y ha podido con todo", explicó el presidente del club azul al recoger el galardón.

El Real Oviedo fue premiado por los periodistas asturianos por un 2025 lleno de éxitos, entre los que destacan el regreso a Primera División de los azules 24 años después y los ascensos del primer equipo femenino y del filial, además de celebrar también una fecha tan especial como el centenario.

"En el Grupo Pachuca no hay fracasos, hay lecciones de vida. Seguiremos trabajando e impulsando el proyecto del Real Oviedo femenino", aseguró Martín Peláez al ser preguntado por el descenso sufrido por el primer equipo femenino, que a pesar de ganar este domingo a Osasuna vio que ya es equipo de Segunda RFEF a falta de tres jornadas para el final.

El primer equipo masculino, por su parte, es colista de Primera División, está a ocho puntos de la permanencia cuando restan nueve jornadas para que finalice el campeonato y este domingo (Carlos Tartiere, 16.30 GMT) recibirá al Sevilla.