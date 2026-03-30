La selección congoleña sale de su encierro y asegura estar lista buscar el pase al Mundial

"El fútbol en la República Democrática del Congo es algo muy fuerte que une a todo el pueblo. Tenemos el firme deseo de conseguir la victoria mañana para darle una alegría a toda nuestra nación", aseguró el delantero Cédric Bakambu, del Real Betis español.

El cuadro africano visitó la cancha del Estadio Akron, sede del partido de este martes, y luego cumplió su última sesión de entrenamiento con trabajos ligeros en el club Verde Valle, sede de las Chivas de Guadalajara del fútbol mexicano.

Dirigido por el seleccionador Sebastien Desabre, el equipo se ha entrenado en el predio de la Academia AGA de Guadalajara para aclimatarse al calor y la intensidad del sol que prevalecerán mañana en el partido.

El buen humor prevaleció hoy entre los jugadores, que se mostraron relajados, con risas y bromas antes de afrontar el crucial encuentro que, de ganar, los pondrá de regreso a la Copa del Mundo, después de haber jugado la de 1974 con el nombre de Zaire.

El ganador del encuentro de mañana jugará la fase de grupos del Mundial en el grupo K contra Portugal, Colombia y Uzbekistán.