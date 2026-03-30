Moriba reinicia entrenamiento con el grupo y Matías Vecino sigue con trabajo individual

El mediocentro, uno de los pilares en el once inicial de Claudio Giráldez, no ha viajado con su selección nacional debido a la tendinopatía en el tendón rotuliano de la rodilla derecha que viene arrastrando desde hace semanas.

En la sesión vespertina de este lunes, con la que la plantilla celeste retomó los entrenamientos en la ciudad deportiva Afouteza, no participó el centrocampista uruguayo Matías Vecino, que realizó trabajo individual debido a la rotura fibrilar que sufrió en el soleo izquierdo durante el partido europeo ante el Olympique Lyon.

La lesión de ambos centrocampistas ha llegado en el peor momento para el técnico del Celta, quien ya perdió en esa posición al canterano Miguel Román, quien no volverá a jugar hasta el próximo curso tras sufrir una fractura en la base del quinto metatarsiano del pie izquierdo.