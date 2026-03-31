El América de Guerrero, a la caza del líder Monterrey en fecha 15 del Clausura femenino

Las Águilas, de la española Irene Guerrero, son favoritas ante el equipo rojinegro y apostarán a un tropiezo de las Rayadas para igualarlas en 36 puntos en la cima de la competencia.

Terminar en primer lugar de la tabla otorga el derecho de jugar los partidos de la fase final en casa, una ventaja que suele ser determinante en la búsqueda de levantar el título.

A pesar de los números positivos con los que el América marcha, tiene 33 puntos, producto de 10 triunfos, tres empates y una derrota, el equipo dirigido por el español Ángel Villacampa se distingue por su desequilibrio emocional en instancias definitivas.

El Monterrey es el opuesto. Las dirigidas por la francesa Amandine Miquel son un equipo equilibrado, el único invicto que queda en el Clausura. Acumula 11 victorias y tres igualadas; ha marcado 35 goles y sólo ha recibido cuatro.

Estos registros colocan a las Rayadas como favoritas sobre Pumas UNAM, décimo con 20 puntos, conjunto que requiere de un triunfo si quiere mantener sus esperanzas de meterse entre los ocho primeros para jugar la fase final.

El mismo día jugarán Puebla ante Querétaro, Necaxa contra Juárez FC y San Luis chocará con Cruz Azul.

El jueves llama la atención la visita de las campeonas Tigres UANL, de la española Jenni Hermoso, al Tijuana.

Las felinas, quintas de la tabla con 30 puntos, deben ganar y esperar una derrota de América, segundo; Toluca, tercero; o Pachuca, cuarto; para mejorar su posición en este cierre de torneo.

No será sencillo ante un Tijuana, octavo, que lucha por defender su posición que le da derecho clasificar a la liguilla.

En otro partido, el Pachuca, de Charlyn Corral, se meterá al estadio de Santos Laguna.

El Pachuca necesita sumar de tres para mantenerse dentro de los primeros cuatro escalones, que son los que recibirán el juego de vuelta de los cuartos de final.

Y el Guadalajara se medirá al Mazatlán.

- Partidos de la decimoquinta jornada del Clausura femenino del fútbol mexicano:

Miércoles 1.04: Puebla-Querétaro, Necaxa-Juárez FC, San Luis-Cruz Azul, América-Atlas y Monterrey-Pumas UNAM.

Jueves 2.04: Guadalajara-Mazatlán, Santos Laguna-Pachuca y Tijuana-Tigres UANL.