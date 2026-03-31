El España-Egipto desaparecerá de los cafés de El Cairo esta noche por la crisis energética

"No podremos ver el partido en el 'ahwa'", relata a EFE mientras toma su café, pues el pasado 28 de marzo el Gobierno egipcio impuso un toque de queda comercial para las 21:00 -misma hora a la que arrancará el partido en Barcelona- como medida de ahorro energético frente a los efectos de la guerra en Oriente Medio.

Dosoki, aunque molesto, comprende la decisión dadas "las repercusiones de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán", y remarca que "todo el mundo se está viendo afectado por la crisis a nivel político, económico y, hasta social", como en el caso de los aficionados al deporte.

Aunque lleva medio siglo acudiendo al mismo 'ahwa' a tomar café y lo seguirá haciendo, ahora ya no podrá ver allí los partidos que se extiendan más allá de las 21:00 horas.

"Me obligan a ver el fútbol en casa", se lamenta Dosoki, que esta noche espera que España no marque más de tres goles a la selección de su país.

Los 'ahwas' egipcios tienen gran presencia en la animada vida nocturna del país y son muy populares entre los aficionados al fútbol, pues muchos cuentan con grandes pantallas en las que se pueden ver los partidos en directo de las mayores ligas mundiales (incluida la española), las competiciones nacionales y, como no, los encuentros de selecciones.

"Normalmente ponemos la televisión, la gente viene a ver los partidos, festejamos... pero hoy no", relatan a EFE Magdi Hosni y Mustafa Fuad, empleados desde hace años del café 'Goal', en el barrio cairota de Zamalek.

Afirman que sus compañeros del turno de tarde "están perdiendo horas de sueldo" y que "el Gobierno no piensa en la gente que trabaja por la noche", aunque recuerdan que "por suerte", las nuevas medidas "solo durarán un mes".

Desde la pandemia provocada por el covid-19 no habían visto una situación igual y dudan de que la decisión del Ejecutivo para afrontar la escasez energética haya sido la correcta.

Hosni y Fuad regresarán a sus casas esta noche para ver el partido, después del cierre obligado del café.

Esperan ver jugar a Lamine Yamal y creen que "será un honor para Egipto" si su selección consigue ganar, aunque reconocen que será muy difícil.

Omar Ashraf, de 23 años, explica a EFE que el café 24 horas en el que trabaja, 'Pottery', con un par de pantallas dedicadas casi en exclusiva al fútbol, sí retransmitirá el España-Egipto.

Situado frente al Nilo, en la exclusiva calle de Abou el Feda, y justo debajo de un hotel de cuatro estrellas al que está asociado, 'Pottery' cuenta con una licencia turística que le permite escapar del toque de queda comercial que pesa sobre otros negocios, como los 'ahwas' tradicionales.

"Estos días se está notando mucha más gente, en especial después de las 21:00", asegura Ashraf, que espera un gran número de clientes interesados en ver el partido esta noche.

Aunque el joven no se imagina una victoria egipcia frente a España, advierte: "algo vamos a hacer".