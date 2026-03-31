El mediocentro de Mali Aliou Dieng firma por el Valencia para las próximas temporadas

El jugador, según informó Ibrahim Abdel Gawad, llegará libre al club de Mestalla, que ya estudió su fichaje para el reciente mercado de invierno pero que finalmente no acometió la operación.

Dieng debutó como profesional en el Djoliba de su país, el que pasó al MC Alger de Algeria para fichar en 2019 por el Al-Ahly egipcio, club en el que ha militado los últimos seis años, salvo una campaña cedido en el Al-Kholood de Arabia Saudita, y con el que ha ganado títulos nacionales y otros como la Liga de Campeones de la CAF, que ha ayudado a conquistar en cuatro ocasiones.

El de Dieng es el segundo fichaje del Valencia para la próxima campaña tras haber cerrado el del central neerlandés Justin de Haas, que recientemente estuvo en la ciudad para conocerla y para visitar las instalaciones del club de Mestalla.