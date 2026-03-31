El presidente de la Federación Italiana respalda a Gattuso y evita dimitir

“Tengo que felicitar a Rino Gattuso, creo que ha sido un gran entrenador. Le pedí que siguiera al frente de estos chicos, al igual que se lo pedí a Buffon; hubo un momento de compenetración en el vestuario con ellos. Los chicos han sido heroicos. El aspecto técnica hay que mantenerlo al 100%”, declaró en rueda de prensa tras la debacle.

El directivo, al frente de la federación desde 2018 y con dos fracasos mundialistas en su gestión, se refirió también a su posible renuncia al cargo.

“En lo que respecta al aspecto político, hemos convocado un consejo federal para la semana que viene. Entiendo que se soliciten dimisiones, pero esas decisiones, según las normas, corresponden al consejo federal”, sentenció. Italia cayó en la tanda de penales y sentenció su ausencia de la máxima cita por tercera vez seguida.