Video: Así pronunciaron “hakuro”, “aihue” y otras expresiones los albirrojos Mauricio y Olveira

En la previa del compromiso frente a Francia, la cuenta oficial de la Selección Paraguaya de Fútbol en TikTok publicó un video en el que varios futbolistas comparten algunas de las expresiones más utilizadas en guaraní por los paraguayos.

Los protagonistas de la grabación son el arquero Gastón Olveira, de Olimpia, así como el atacante Ramón Sosa y el volante Mauricio Magalhães, ambos de Palmeiras de Brasil.

Entre las expresiones que pronunciaron los futbolistas aparecen frases de uso cotidiano como “hakuro”, “aihue”, “ahata aju” y “che vare’a”, muy populares entre los paraguayos.

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Mauricio Magalhães sorprende con su guaraní

Quien más sorprendió por su pronunciación fue Mauricio Magalhães. El volante, nacido en Brasil y nacionalizado paraguayo, tiene padre paraguayo, aunque nunca residió de forma permanente en el país.

También participa Gastón Olveira, nacido en Uruguay y nacionalizado paraguayo, quien vive en Paraguay desde hace más de cinco años y actualmente defiende el arco de Olimpia.

Paraguay busca otra hazaña ante Francia

Más allá del momento distendido, la Albirroja ya tiene la mirada puesta en el desafío deportivo. La Selección Paraguaya enfrentará este sábado, desde las 18:00, a Francia por los octavos de final de la Copa Mundial 2026.

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El equipo paraguayo buscará dar un nuevo golpe en el torneo, luego de la histórica clasificación conseguida tras eliminar a Alemania en la ronda anterior.