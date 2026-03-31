Guatemala respalda a Tena tras descalabro contra Argelia

Luis Fernando Tena no dirigió ese partido amistoso jugado en territorio italiano por una intervención quirúrgica, pero hinchas pidieron su salida del cargo por la caída catastrófica de Guatemala contra Argelia por 7-0.

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La Federación explicó que Tena fue intervenido quirúrgicamente por un problema médico y debido a ello en el banquillo estuvo el ayudante Salvador Reyes de la Peña. A la vez reiteró, que el entrenador se mantiene en el puesto que ocupa desde 2021.

El presidente de la Federación de Fútbol de Guatemala, Gerardo Paiz, decidió el año pasado mantener en el puesto a Tena tras la eliminación del seleccionado centroamericano rumbo a la Copa del Mundo 2026, objetivo para el cual fue contratado hace cinco años. EFE