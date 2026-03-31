Fútbol Internacional
31 de marzo de 2026 - 19:00

Jan Urban seguirá al frente de la selección de Polonia, pese a la eliminación del Mundial

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Redacción deportes, 31 mar (EFE).- Jan Urban, seleccionador de Polonia y exjugador de Osasuna, Toledo y Valladolid en España, continuará al frente del equipo nacional de su país, según afirmó este martes Cezary Kulesza, presidente de la Federación de Fútbol de Polonia, pese a la derrota por 3-2 contra Suecia que lo dejó fuera del Mundial 2026.

Por EFE

El contrato del técnico, según acordó cuando se hizo cargo del equipo, finalizaba al término de las eliminatorias de repesca mundialista, aunque ahora será ampliado, según expresó el dirigente en un mensaje en su cuenta oficial de la red social X.

“El fútbol puede ser cruel. Lamentablemente, nos perderemos el Mundial. Todos estamos algo decepcionados. Hace un momento, en el vestuario, agradecí al equipo su esfuerzo. También les informé que se le extenderá el contrato a Jan Urban”, publicó Kulesza.