Kenia paga la tasa de 30 millones de dólares para acoger la Copa Africana de fútbol

Nairobi, 31 mar (EFE).- El Gobierno de Kenia confirmó este martes que el país ha pagado a la Confederación Africana de Fútbol (CAF) la tasa de 30 millones de dólares (unos 26 millones de euros) requerida para acoger la Copa Africana de Naciones (CAN) en 2027, un evento que coorganiza con las vecinas Uganda y Tanzania.