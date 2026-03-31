Muere Borislav Mihaylov, legendario portero y expresidente de la Unión Búlgara de Fútbol

El excapitán de la selección de Bulgaria fue además presidente de la Unión Búlgara de Fútbol entre 2005 y 2024.

En su país fue celebrado como uno de los héroes del Mundial de Estados Unidos 1994, donde el equipo balcánico llegó a la semifinal bajo la dirección del técnico Dimitar Penev, también fallecido recientemente.

A nivel de clubes, el arquero jugó no solo en el Levski, Botev y Salvia de Bulgaria sino también en otros clubes como el Belenenses (Portugal), FC Mulhouse (Francia), Reading FC (Inglaterra) y el FC Zúrich (Suiza).

Su padre, Biser Mihaylov, también fue portero del Levski, y su hijo, Nikolay, se retiró del fútbol profesional el año pasado.

En noviembre del año pasado, Borislav Mihaylov sufrió un derrame cerebral de cuya secuelas ya no pudo recuperarse.

En los años anteriores, el exjugador y dirigente del fútbol búlgaro había aparecido en varios vídeos en redes sociales en situaciones comprometidas bajo evidente estado de alcoholemia.