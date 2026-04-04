Barça gana al Atlético y se distancia en 7 puntos del Real Madrid

Un gol de Lewandowski en el minuto 88 dio el triunfo al Barcelona en el Metropolitano ante el Atlético (1-2) , que jugó la segunda parte con diez jugadores, y le dio media Liga al equipo catalán, que distancia al Real Madrid, segundo clasificado, en siete puntos, con ocho jornadas por delante.
Giuliano Simeone, en el minuto 39, anotó el 1-0 y Marcus Rashford, en el 42, hizo el 1-1. Casi al final de la primera parte (minuto 48) fue expulsado Nico González y el Atlético disputó la segunda con diez jugadores.
En el minuto 88, Lewandowski aprovechó un rechace de Musso, después de un disparo de Cancelo, y puso el 1-2 para darle media Liga al Barcelona
Resultados y goleadores de la 30ª jornada
* Atlético de Madrid 1-Barcelona 2. Goles: 39’ Giuliano Simeone (AM); 42’ Marcus Rashford, 87’ Robert Lewandowski (B). Exp: 45+7’ Nico González (AM). Ast: 67.710.
* Mallorca 2-Real Madrid 1. Goles: 41’ Manu Morlanes, 90+1’ Vedat Muriqi (M); 88’ Éder Militão (RM). Ast: 23.015.
* Real Sociedad 2-Levante 0. Goles: 30’ Jon Martin, 83’ Brais Méndez (RS). Ast: 27.000.
* Real Betis 0-Espanyol 0. Ast: 54.444.
* Rayo Vallecano 1-Elche 0. Gol: 74’ Randy Nteka (RV). Exp: 39’ Pedro Bigas (E). Ast: 11.182.
Domingo: 09:00 Getafe-Athletic Bilbao (ESPN); 11:15 Valencia-Celta; 13:30 Oviedo-Sevilla; 16:00 Alavés-Osasuna (ESPN3). Lunes: 16:00 Girona-Villarreal.
* Top 10: Barcelona 76 puntos, Real Madrid 69, Villarreal 58, Atlético de Madrid 57, Betis 44, Real Sociedad 41, Celta 41, Getafe 38, Athletic 38, Osasuna 37.