El City pasa a semifinales de la FA Cup; Arsenal queda eliminado

Los Reds sufren una contundente derrota cuatro días antes de viajar a Francia para enfrentarse al París Saint-Germain en la ida de cuartos de la Liga de Campeones.

Un imparable Haaland (39’, 45+3’ y 57’) y Antoine Semenyo (50’) martirizaron a la defensa liderada por el capitán del Liverpool Virgil van Dijk.

La debacle de los Reds la completó Mohamed Salah, desaparecido en ataque y que falló un penal cuando su equipo ya perdía por 4-0.

* El Manchester City jugará las semifinales de la Copa de Inglaterra por octavo año consecutivo, a finales de abril, contra un rival aún por determinar.

El equipo de Pep Guardiola ganó la Copa de la Liga antes del parón internacional de marzo, en la final ante el Arsenal (2-0) , el actual líder de la Premier League del que le separan nueve puntos, aunque tiene un partido menos.

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* El Chelsea también selló su pase a la semifinales con un goleada de 7-0 sobre el Port Vale (tercera división) con goles de Jorrel Hato (2′), João Pedro (25′), Jordan Lawrence-Gabriel (42′, en contra), Tosin Adarabioyo (57′), Andrey Santos (69′), Estêvão (82’) y Alejandro Garnacho (90+2′, de penal).

* E Arsenal, que venía de perder la final de la Copa de la Liga inglesa, quedó eliminado de la Copa de Inglaterra (FA Cup) al perder 2-1 en terreno del Southampton. El escocés Ross Stewart (35’) adelantó al equipo local, que milita en la segunda división inglesa, el sueco Viktor Gyökeres igualó para los Gunners (68’), pero Shea Charles (85’) selló la gesta del conjunto del sur de Inglaterra.

* El West Ham y el Leeds se disputarán el último billete el domingo (12:30, por ESPN).