05 de abril de 2026 - 06:05

Programa de los cuartos de final

Madrid, 2 abr (EFE).- Programa de los cuartos de final y semifinales de la Liga de Campeones que se disputan el martes y miércoles próximos.

Por EFE

. Martes, 7 abril (21.00 hora CET, 19.00 GMT)

+ Real Madrid (ESP) - Bayern Múnich (ALE)

. Miércoles 8 abril (21.00 CET, 19.00 GMT)

+ París Saint Germain (FRA) - Liverpool (ING)

(Parque de los Príncipes, París).

+ Barcelona (ESP) - Atlético Madrid (ESP)

+ Atlético Madrid (ESP) - Barcelona (ESP)

+ Liverpool (ING) - París Saint Germain (FRA)

. Miércoles, 15 abril (21.00 CET, 19.00 GMT)

+ Bayern Múnich (ALE) - Real Madrid (ESP)

-- Semifinales (Ida 28 y 29 abril, vuelta 5 y 6 mayo)

Ganador París Saint Germain-Liverpool/Ganador Real Madrid-Bayern Múnich

Ganador Atlético Madrid-Barcelona/Ganador Sporting-Arsenal

-- Final, sábado 30 mayo. A las 18.00 hora CET, 16.00 GMT