Atlético publica una foto del pisotón de Gerard a Almada “esperando el tiempo de revisión”

“Abril empieza como terminó marzo... Esperando el programa 27 de Tiempo de Revisión de RFEF y CTA”, escribió el club rojiblanco en su cuenta oficial de X junto a la imagen del impacto de Gerard Martín sobre el tobillo del argentino Thiago Almada en el encuentro correspondiente a la trigésima jornada de LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español).

La falta, ocurrida en el inicio del segundo tiempo, supuso inicialmente la expulsión con roja directa del defensa del Barcelona por parte de Mateo Busquets, árbitro del encuentro, pero después fue rebajada a amarilla tras la llamada del VAR y la revisión en el monitor del colegiado.

Desde el final del partido, el Atlético ha comparado esa acción con otra ocurrida en el Betis-Rayo Vallecano de la vigésima quinta jornada de Liga, entre Valentín Gómez y Andreu Ratiu.

El CTA dijo entonces lo siguiente en su programa Tiempo de Revisión: “Tras la disputa, el defensor bético, después de jugar el balón, impacta de forma brusca con un riesgo evidente de lesión sobre el rival. El CTA cataloga este impacto como juego busco grave, recordando que no resulta determinante quién contacta antes con el balón, al tratarse de un balón dividido donde ambos jugadores acuden en igualdad de condiciones. Así, el CTA considera que la acción debió sancionarse como juego brusco grave, mostrando tarjeta roja directa".

Después del derbi contra el Real Madrid, el Atlético también publicó un mensaje similar con la imagen de una entrada de Dani Carvajal a Marcos Llorente, “esperando al Tiempo de Revisión”.

El Atlético de Madrid y el Barcelona, que se enfrentaron entre febrero y marzo en semifinales de la Copa del Rey de España (con la clasificación del equipo de Diego Pablo Simeone para la final del torneo), se medirán desde este miércoles en los cuartos de final de la Liga de Campeones europea.