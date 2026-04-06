El argentino Guido Rodríguez marcó su primer doblete en LaLiga ante el Celta

El campeón del mundo se estrenó como goleador con la camiseta blanquinegra adelantando al Valencia en el minuto 12 de partido al cazar un rechace en el área que convirtió en gol con un derechazo ajustado al palo y ya en el 93 marcó el 2-3 a pase de Sadiq Umar desde la frontal del área, pero el empuje final no fue suficiente.

Pese a marcar sus primeros goles con el que es su club desde el mercado invernal tras su fichaje hasta final de temporada procedente desde el West Ham inglés, el argentino no se quedó contento.

"No sirven de nada los dos goles, queríamos ganar y al final con mucha bronca por el resultado”, dijo en declaraciones a DAZN. Incluso apuntó en declaraciones al Valencia que “hubiese preferido que otros hubieran marcado, pero haber ganado el partido”.

Guido, con pasado en la liga española después de militar durante cinco temporadas en el Betis, nunca había anotado un doblete en España. Con el equipo verdiblanco marcó en total seis goles en Liga, uno en Copa del Rey y dos en Liga Europa.

El único doblete que el internacional argentino había logrado hasta la fecha en su carrera profesional fue con el CF América en la temporada 2018/19, la anterior a dar el salto a Europa con su fichaje por el Betis, en la clausura de la Liga Mexicana contra el Club Tijuana.

Guido marcó en el minuto 14 y en el 40 en un partido que terminó con el mismo resultado que el de este domingo, con derrota de su equipo por 3-2. El CF América es el equipo en el que el futbolista de 31 años ha anotado más tantos con un total de 12.