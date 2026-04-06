Sergio Blanco asume como entrenador de Juventud a tres días del debut en Copa Sudamericana

Así lo anunció el club de la ciudad de Las Piedras en un comunicado en el que informó que el técnico firmó contrato hasta el final de la presente temporada.

Nacido en Montevideo en noviembre de 1981, Blanco comenzó su carrera de entrenador en el banquillo del Montevideo Wanderers, club en el que estuvo entre 2022 y 2023.

En 2024 asumió como técnico del mexicano Celaya, que disputa la Liga Premier. Allí trabajó hasta junio de 2025 y guió al equipo a la final de un Torneo Apertura.

Su etapa como futbolista la comenzó en Montevideo Wanderers, club al que Blanco retornó en otras seis oportunidades.

También jugó en los mexicanos América, San Luis, Dorados, Querétaro y Necaxa, en los uruguayos Nacional y Montevideo City Torque, en el chino Shanghái Shenhua, en el peruano Sporting Cristal y el argentino Patronato.

Juventud terminó este domingo el ciclo de Méndez tras sumar una nueva derrota que lo mantuvo en la última posición del Apertura.

Un día antes, el equipo de la ciudad de Las Piedras cayó por 2-1 frente al líder Racing en la décima fecha.

El Apertura tiene a Juventud en el último lugar con cuatro puntos, tras una victoria, un empate y ocho derrotas. El único triunfo fue en la quinta fecha, cuando ganó por 3-1 a Nacional.

Los primeros meses del año 2026 tuvieron al conjunto uruguayo disputando una Copa Libertadores que comenzó en la primera fase, lo que lo obligaba a eliminar a dos equipos para poder jugar la Sudamericana o a tres para continuar en el certamen continental más importante a nivel de clubes.

Allí dejó por el camino al ecuatoriano Universidad Católica al remontar la serie como visitante y ganar en los penaltis; y luego a Guaraní con una victoria en Paraguay después de un empate en casa.

Pese a que en la tercera fase no pudo con el colombiano Independiente Medellín, Juventud selló su boleto a la Sudamericana, en la que debutará este jueves ante el peruano Cienciano con Blanco como nuevo entrenador.