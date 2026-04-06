Treinta y dos equipos por la gloria… y la bolsa, que puede sumar 40 millones de dólares

Detrás de la consagración espera un cheque por 25 millones de dólares para el campeón, un enorme motivo para pasar de rondas en la máxima competición continental de clubes. Sumando otros rubros, como victorias y clasificación a cada fase, el equipo que levante el trofeo puede recaudar en total unos 40 millones de dólares.

Los grandes retornos

La expectativa por esta edición crece con el regreso de ‘grandes’ como Boca Juniors, Cruzeiro y Corinthians. Los xeneizes, campeones en seis ocasiones, tuvieron su especial calvario de dos años y en 2025 cayeron eliminados ante Alianza Lima en la fase tres de la la Copa Sudamericana.

Más larga fue la ausencia de Cruzeiro, campeón en 1976 y 1997, que tuvo que esperar siete años en medio de una compleja crisis institucional, parecida a la que sufrió Corinthians (campeón en 2012), que lo tuvo al borde del descenso en años recientes y que lo alejó de la Libertadores desde 2023.

Los que debutan

Otro brasileño, pero menos mediático, Mirassol, y los argentinos Platense e Independiente Rivadavia debutarán en 2026. Mirassol, en una extraordinaria campaña, conquistó el cuarto lugar del Brasileirao en 2025, mientras que Platense se coronó campeón del torneo Apertura argentino e Independiente Rivadavia se hizo con el cupo al ganar la Copa Argentina de ese mismo año.

Las figuras

Los clubes brasileños, que han ganado las últimas siete ediciones de la Libertadores, concentran la mayor cantidad de estrellas que pueden acaparar los titulares de la prensa en este 2026. Dentro de los refuerzos de Flamengo, actual campeón, se encuentra Lucas Paquetá, quien retornó desde el West Ham United inglés.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Al lado de Paquetá estarán jugadores del talento del uruguayo Giorgian de Arrascaeta, el colombiano Jorge Carrascal, Pedro y Léo Pereira, entre otros.

Palmeiras, que perdió la final con Flamengo el año pasado, sigue contando con José Manuel el ‘Flaco’ López, goleador de la Libertadores pasada con siete tantos, mientras que Boca Juniors confía en el liderazgo del experimentado uruguayo Edinson Cavani, quien fue vital para el regreso de los boquenses al torneo.

Partidos de la jornada 1 de la fase de grupos:

Martes: La Guaira (VEN)-Fluminense (BRA) Grupo C

Martes: I. Rivadavia (ARG)-Bolívar (BOL) G-C

Martes: Barcelona (ECU)-Cruzeiro (BRA) G-D

Martes: Always Ready (BOL)-LDU Quito (ECU) G-G

Martes: U. Católica (CHI)-Boca Juniors (ARG) G-D

Martes: Deportes Tolima (COL)-Universitario (PER) G-B

Miércoles: Coquimbo Unido (CHI)-Nacional (URU) G-B

Miércoles: Mirassol (BRA)-Lanús (ARG) G-G

Miércoels: I. Medellín (COL)-Estudiantes (ARG) G-A

Miércoles: Junior (COL)-Palmeiras (BRA) G-F

Miércoles; Cusco (PER)-Flamengo (BRA) G-A

Miércoles: Sporting Cristal (PER)-Cerro Porteño (PAR) G-F

Jueves: Rosario Central (ARG)- I. del Valle (ECU) G-H

Jueves: Central (VEN)-Libertad (PAR) G-H

Jueves: Platense (ARG)-Corinthians (BRA) G-E

Jueves: Santa Fe (COL)-Peñarol (URU) G-E