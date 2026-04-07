Arne Slot confirma que Isak no será titular

"Ha completado cerca de una semana de entrenamientos con el grupo. No lo llevé al Etihad el sábado porque sentíamos que todavía no estaba bien. Creemos que ahora sí nos puede ayudar, pero no para ser titular", expresó el entrenador neerlandés en la rueda de prensa previa a la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones que les enfrenta al París Saint-Germain en el Parque de los Príncipes.

El sueco, fichaje más caro de la historia de la Premier League al pagar el Liverpool 150 millones de euros por su traspaso al Newcastle United, no fue citado en la derrota en la FA Cup ante el Manchester City (4-0), pero podría tener minutos ante el conjunto de Luis Enrique, al que Slot se deshizo en elogios.

"Con total merecimiento son los campeones de Europa. Han mantenido el bloque y, por lo general, cuanto más tiempo mantienes a un equipo junto, mejores se vuelven. Si es que eso es posible, porque ya fueron impresionantes la temporada pasada. He visto muchos de sus partidos y siguen siendo un equipo muy bueno, pero los detalles pueden decidir mucho", afirmó.

"Con Luis Enrique no te dejan un segundo para pensar. Es presionar y presionar cada segundo de encuentro. Tenemos un gran reto por delante y debemos estar concentrados todo el encuentro", añadió.

Liverpool y PSG ya se cruzaron la pasada temporada en los octavos de final que acabó con el pase del equipo francés en la tanda de penaltis.

"Por mucho que quiera creer que no hay suerte en una tanda de penaltis, Donnarumma estuvo increíble en aquella ocasión -paró dos penas máximas-. Ahora estamos en una situación diferente porque hemos hecho una gran transición en el verano. Esperemos que no se repita el mismo resultado", declaró.